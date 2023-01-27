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ЗСУ знищили за минулу добу ще 850 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 124 710 військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 850 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 124 710 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 124710 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 3182 (+7);
  • бойових броньованих машин - 6340 (+6);
  • артилерійських систем - 2180 (+11);
  • РСЗВ - 452 (+0);
  • засоби ППО - 221 (+1);
  • літаків - 292 (+0);
  • гелікоптерів - 283 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1941 (+33);
  • крилаті ракети - 796 (+47);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5001 (+15);
  • спеціальна техніка - 199 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними розвідки, російські окупанти активно використовують мобільні крематорії. Командування приховує величезні втрати особового складу і продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою.

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