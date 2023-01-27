Росіяни планують відкрити на окупованих територіях України 27 “виправних колоній”

"Ворог просто планує офіційно зареєструвати діючі тюрми та табори утримання українців".

Росіяни планують відкрити на тимчасово окупованих територіях України 27 “виправних колоній”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Уряд окупантів видав розпорядження щодо створення 27 в’язниць на тимчасово захоплених землях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Відповідний документ окупанти опублікували на сайті власного уряду”, – йдеться у повідомленні.

Так, ворог має намір створити 13 “виправних колоній” у Донецькій області, семи – у Луганській області, трьох – на окупованій території Херсонської області та ще трьох – в окупованій частині Запорізької області.

Центр національного спротиву зазначає, що “згідно із законами окупантів, мешканці окупованих регіонів України визнаються російськими громадянами з 30 вересня незалежно від наявності російського паспорта”.

Зазначимо, окупанти продовжують викрадати українців на ТОТ й зараз, після чого людей утримують на “підвалі”. Зазвичай це захоплені приміщення навчальних закладів чи пансіонатів, які вже виконують функцію в’язниці.

“Тобто, ворог просто планує офіційно зареєструвати діючі тюрми та табори утримання українців, а отже йдеться про імітацію “правого поля” на ТОТ”, – додали у ЦНС.

Нагадаємо, загарбники готують нову хвилю масових перевірок жителів окупованих територій Харківщини і Херсонщини.