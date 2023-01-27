Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
ГоловнаСуспільствоВійна

Надання танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Україні, – Пентагон

Мова може йти навіть про роки. 

Надання танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Україні, – Пентагон
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Nathan Franco

Надання танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Сполучених Штатів Україні.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, міністр оборони США Ллойд Остін після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України у Німеччині і спілкування з партнерами заявив про необхідність забезпечити довгострокове зобов’язання щодо України.

“Довгострокове зобов’язання полягає в тому, що ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Я маю на увазі, що вона може закінчитися завтра, якщо б Володимир Путін вирішив, але, схоже, він не збирається приймати це рішення”, – пояснила Сінгх. 

Відтак мова може йти про 2023 рік або ж і навіть про роки. 

“Таким чином, надання “Абрамсів” через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Україні. І, я вважаю, це дійсно надсилає повідомлення про те, що наші союзники та партнери єдині у підтримці України”, – додала вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки. 

Танки придбають через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також