Надання танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Україні, – Пентагон

Мова може йти навіть про роки.

Надання танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Сполучених Штатів Україні.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, міністр оборони США Ллойд Остін після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України у Німеччині і спілкування з партнерами заявив про необхідність забезпечити довгострокове зобов’язання щодо України.

“Довгострокове зобов’язання полягає в тому, що ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Я маю на увазі, що вона може закінчитися завтра, якщо б Володимир Путін вирішив, але, схоже, він не збирається приймати це рішення”, – пояснила Сінгх.

Відтак мова може йти про 2023 рік або ж і навіть про роки.

“Таким чином, надання “Абрамсів” через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Україні. І, я вважаю, це дійсно надсилає повідомлення про те, що наші союзники та партнери єдині у підтримці України”, – додала вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

Танки придбають через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.