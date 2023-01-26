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Чергова країна доєдналась до Кримської платформи

Цей формат об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій.

Чергова країна доєдналась до Кримської платформи
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

Міжнародна Кримська платформа поповнилась черговою країною-учасницею. Нею стала Коста-Рика.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

“Відтак цей унікальний формат об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій з Європи, Північної та Південної Америк, Азії та Африки. Розширення Кримської Платформи за рахунок країн Глобального Півдня - це підтвердження того, що питання деокупації Криму є пріоритетним для всього світу”, - наголосила Джапарова. 

Вона підкреслила, що питання звільнення Криму це інтерес кожної держави, яка поділяє принципи Статуту ООН.

Джапарова розповіла, що в 2023 році планується розширити діяльність Кримської Платформи, котра вже стає майданчиком для деокупації не лише Криму, а й усіх інших територій України. 

“Зараз ми активно готуємо Чорноморську безпекову конференцію, а також інші спільні заходи з партнерами по КП напередодні роковин з початку агресії та повномасштабного вторгнення РФ проти України”, - підсумувала заступниця міністра закордонних справ.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію Fit For Purpose In The New Strategic Era на підтримку Кримської платформи.

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