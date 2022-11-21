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Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію на підтримку Кримської платформи

У документі також закріпили принцип підтримки України допоки буде така необхідність.

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію на підтримку Кримської платформи
Фото: Єгор Чєрнєв

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію Fit For Purpose In The New Strategic Era на підтримку Кримської платформи.

Про це повідомили в пресслужбі Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим з посиланням на голову постійної делегації України в ПА НАТО Єгора Чернєва.

Один із пунктів резолюції закликає країни-членів Альянсу "підтримувати роботу Міжнародної Кримської платформи, включно з її парламентським самітом як інструментом консолідації міжпарламентських зусиль, спрямованих на деокупацію Кримського півострова".

За словами Чернєва, ця резолюція є важливим політичним кроком, який "відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень". 

Згадану резолюцію скерують до урядів і парламентів усіх країн-членів НАТО. 

До речі, за ініціативи української делегації у документі також закріпили принцип підтримки України допоки буде така необхідність.

Нагадаємо, нині Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії РФ проти України та визнала її державою-терористом.

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