Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам країн-членів НАТО.

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії РФ проти України та визнала її державою-терористом.

Про це заявив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації", – наголосив Чернєв.

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

У резолюції містяться також такі пропозиції щодо України:

збільшення поставок Україні озброєння;

розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

20 листопада резолюція була погоджена на комітетах ПА НАТО, інформує пресцентр асамблеї.

Нагадаємо, що Європейський парламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму 23 листопада.

16 листопада Палата депутатів парламенту Чехії ухвалила проєкт постанови про визнання нинішнього російського режиму терористичним.