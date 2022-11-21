Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
ГоловнаСуспільствоВійна

Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам країн-членів НАТО.

Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом
Фото: Єгор Чєрнєв

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії РФ проти України та визнала її державою-терористом.

Про це заявив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації", – наголосив Чернєв.

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

У резолюції містяться також такі пропозиції щодо України:

  • збільшення поставок Україні озброєння;
  • розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
  • створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

20 листопада резолюція була погоджена на комітетах ПА НАТО, інформує пресцентр асамблеї.

Нагадаємо, що Європейський парламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму 23 листопада. 

16 листопада Палата депутатів парламенту Чехії ухвалила проєкт постанови про визнання нинішнього російського режиму терористичним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також