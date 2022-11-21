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НАТО має поставити Україні більше зброї, щоб прискорити завершення війни, - Столтенберг

"Ми хочемо результату, який забезпечить існування незалежної демократичної України".

НАТО має поставити Україні більше зброї, щоб прискорити завершення війни, - Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: ЕРА/UPG

Лише збільшення військової допомоги Україні від НАТО допоможе досягти прийнятого політичного рішення для завершення російської агресивної війни проти України, яке б було прийнятним для України та для блоку.

Про це під час виступу перед учасниками пленарного засідання Парламентської асамблеї Альянсу у Мадриді заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Але при цьому важливо пам’ятати, що ця війна - це війна агресії. Одна країна вдерлася до свого сусіда, до України. Ми маємо зрозуміти, що ця війна завершиться, на певному етапі, за столом переговорів, але це має значення, як будуть проводитися такі переговори. Їх результати залежатимуть від сили на полі бою. Якщо ми хочемо досягти результату, який є прийнятним для України, і який дозволить їй встояти як суверенній та незалежній країні, - кращим шляхом для цього є надання військової допомоги для України. Тож, якщо ми хочемо прийнятного політичного рішення - ми маємо надати більше військової допомоги для України", - наголосив Столтенберг.

Він вчергове наголосив, що якщо президент РФ Путін припинить воювати - настане мир, але якщо Президент Зеленський й українці перестануть боротися, то Україна перестане існувати як незалежна демократична європейська держава.

"Так, ми хочемо переговорів. Але водночас, ми хочемо результату, який забезпечить існування незалежної демократичної України, і що грубе використання сили не матиме винагороди", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, минулого тижня Рада ратифікувала меморандум про співпрацю з НАТО. Аналогічні меморандуми Верховна Рада ратифікує, починаючи з 2015 року.

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