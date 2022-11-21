​Українська ППО посилюється, але ми потребуємо більше IRIS-T, – Ігнат

Українська протиповітряна оборона посилюється, проте Україна потребує більше IRIS-T. Ці системи ППО дозволять захистити ділянку близько 100 км від ворожих ракет.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.

“У нас непроста ситуація на лінії фронту. Хоча є деяке затишшя у небі. Ми розуміємо, що противник не може завдавати масованих ракетних ударів, як робив це періодично. Мусить дещо накопичити свої запаси. Ми про це говоримо неодноразово… Однак український народ продовжує потерпати від цього ракетного тероризму”, – заявив він.

Сьогодні не було потужних обстрілів. Але противник застосовує артилерію та ракети типу С-300 на прифронтових територіях, руйнуючи приватну інфраструктуру.

“Точність цих ракет – 30-40 км. Якщо ця ракета летить 150 км, то є дуже велика похибка при влучанні. Тисячі вражаючих елементів від цієї зенітної ракети спричиняють важкі наслідки від ударної хвилі. Тому невеликі будинки, “хрущовки” можуть бути зруйновані, тисячі уламків летять по мирних мешканцях. Це зброя тероризму, з якою нам треба боротися. Загалом ми бачимо, що повітряні сили готові відбивати повітряний напад противника усіма наявними засобами, які є”, – запевнив він.

Українська ППО постійно посилюється. Вчора надійшли дві батареї Grotale NG від Франції.

“Це ППО невеликого радіуса дії, приблизно, як радянська “Оса”, з дальністю застосування до 10 км, по висоті 6 км. Але ці системи з власними радарами, радіолокаційними силами можуть суттєво допомогти у знищенні ворожих БПЛА, саме таких як дрони-камікадзе. Ми також бачили поставки до ППО сухопутних військ американських Avenger з зенітними ракетами “Stinger”, що мають систему виявлення цілей та їх знищення. Вони важливі, коли погана погода та видимість, як сьогодні. Чи у темний період доби. Також є інші системи, ті ж самі “Гепарди” (з Німеччини). Усе це сьогодні працює в системі ППО. На жаль, захистити усю територію країни неможливо, повітряний простір дуже великий, бо це одна з найбільших країн Європи. Щоб охопити усю ділянку, нам потрібні додаткові сили та засоби, яких вкрай нам бракує”, – сказав він.

Обіцяні Німеччиною додаткові батареї IRIS-T, за його прогнозами, за декілька місяців дадуть можливість захистити ділянку в близько 100 км. Дві системи NASAMS також вже продемонстрували 100% результат знищення ворожих ракет. Тому Україна потребує нових надходжень цієї сучасної зброї.

Він нагадав, що на сході тривають серйозні бої із залученням артилерії та авіації.

“Бо авіація противника атакує наші позиції… Наша авіація теж підтримує наземні війська. Ситуація доволі непроста на цій лінії фронту. Хоча по лінії Херсонської області, по річці Дніпро ми бачимо стабілізацію фронту. Ворог там (на лівому березі) укріплює позиції та ППО, яку треба нам буде знищувати рано чи пізно. Тому наші сили також посилюють позиції”.

Нагадаємо, РФ випустила по території України понад 4 700 ракет за 270 днів війни.