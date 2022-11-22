Росіяни обстріляли чотири громади Сумської і одну – Чернігівської областей

Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Ворожі сили відкривали вогонь із мінометів та артилерії.

Під ворожим вогнем опинилися чотири громади Сумщської й одна – Чернігівської областей, повідомили в Державній прикордонній службі в ТГ.

Вогонь вівся з російських населених пунктів Єлізаветовка, Зноб, Лемешівка, Ломаковка.

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів громади пошкоджено декілька приватних будинків.

Нагадаємо, за даними ОК "Північ" з 03:30 до 04:10 зафіксовані 20 ударів, імовірно, з РСЗВ, і 12 ударів, імовірно з САУ, в районі населеного пункта Кустине Сумської області. Також відомо про 20 ударів, імовірно, з РСЗВ, і 12 ударів, імовірно, із САУ, в районі Нововасилівки Сумської області.

Із 04:50 до 05:00 зафіксовані 7 ударів зі ствольної артилерії в районі Вільної Слободи, а з 04:40 до 05:01 – 17 ударів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі Семенівки.