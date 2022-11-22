Виведені з Херсонщини війська РФ рухаються з Маріуполя у бік лінії фронту

У тимчасово захопленому Маріуполі зафіксовано рух виведених із Херсонської області російських військ у бік лінії фронту.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Херсонській від’ємний наступ росіян в Маріуполь завершено. Відучора розпочалося активне переміщення в бік лінії фронту. Першими було виведено танкові підрозділи з с. Ялта та с. Мелекіне. Щонайменше 25 танків – у бік Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Андрющенко повідомляє, що є підтвердження їх заїзду в с. Розівка Запорізької області на кордоні з Донеччиною.

За словами радника мера, основним селищем базування командування цих підрозділів обрано с. Білосарайська Коса. Також у цьому селі розташовується корпус кадировців, яких розмістили на території бази відпочинку “Дружба”. Поряд у пансіонатах розквартировано офіцерський склад. Також на території села облаштовано стрілецький полігон.

"Все це вказує на перетворення Білосарайської Коси в базовий тиловий пункт через полегшений контроль доріг та віддаленість від лінії фронту", – підсумував він.

Нагадаємо, російські військові перетворюють прибережну частину лівого берега Дніпра на Херсонщині у військову зону, примусово виселяють людей та будують фортифікаційні споруди.