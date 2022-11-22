ДБР завершило розслідування відносно правоохоронця з Луганщини, який зрадив Україні, а потім утік від окупантів

Після кількох місяців роботи на ворога він повернувся на підконтрольну територію України та здався.

ДБР завершило досудове розслідування відносно мешканця Луганщини, який співпрацював із окупантами, однак розкаявся і здався захисникам України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що після окупації населеного пункту на Луганщині правоохоронець почав працювати у так званому "Меловському районному відділі МНС ЛНР". Однак після кількох місяців роботи на окупантів він з каяттям та розчаруванням повернувся на підконтрольну територію України та здався правоохоронним органам", - йдеться у повідомленні.

Наразі експравоохоронець шкодує про співпрацю з ворогом та закликає своїх "колег" покинути тимчасово окуповану територію та службу у фейкових держорганах псевдореспубліки.

Досудове розслідування відносно колишнього правоохоронця за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) завершено. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Втім, бюро нагадує, що згідно з ч. 3 ст. 111 КК України, особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинила і добровільно заявила органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

Нагадаємо, з початку російської агресії ДБР розслідує майже 1100 проваджень щодо зрадників та колаборантів. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.