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​Учора російські військові вбили вісьмох українців, – Офіс президента

Найбільше загиблих на Донеччині і Херсонщині.

​Учора російські військові вбили вісьмох українців, – Офіс президента
Фото: ОП

Унаслідок збройної агресії Росії за минулу добу загинули 8 і отримали поранення 16 мирних українців.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОП Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 21 листопада:

  • Донецька область – 4 загиблих, 4 поранених;
  • Харківська область – 1 загиблий (на міні), 2 поранених;
  • Херсонська область – 3 загиблих, 10 поранених.

Нагадаємо, за добу, 21 листопада, противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. 

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