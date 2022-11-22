​Учора російські військові вбили вісьмох українців, – Офіс президента

Найбільше загиблих на Донеччині і Херсонщині.

Унаслідок збройної агресії Росії за минулу добу загинули 8 і отримали поранення 16 мирних українців.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОП Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 21 листопада:

Донецька область – 4 загиблих, 4 поранених;

Харківська область – 1 загиблий (на міні), 2 поранених;

Херсонська область – 3 загиблих, 10 поранених.

Нагадаємо, за добу, 21 листопада, противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.