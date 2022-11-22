Прибутки українських банків за 10 місяців 2022 року скоротилися у 5 разів

За 10 місяців 2022 року чистий прибуток банківської системи склав 11 млрд гривень. Це у 5 разів менше проти аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомив у Telegram голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що приблизно такий же результат, як і в поточному році, був зафіксований у відносно мирному та стабільному 2018 році.

Чистий прибуток банківської системи у жовтні склав 3,6 млрд гривень.

Операційний прибуток (доходи мінус витрати, не враховуючи відрахування в резерви) за 10 місяців склав 118 млрд гривень, збільшившись в 1,8 рази проти аналогічного періоду минулого року.

Відрахування в резерви збільшились до 107 млрд гривень, що в 14 раз більше за аналогічний період минулого року, і на даному етапі є достатнім для покриття можливих збитків. Гетманцев нагадав, що за підсумками 9 місяців поточного року частка непрацюючих кредитів збільшилась на 54 млрд гривень.

Нагадаємо, втрати економіки України від війни очікуються на рівні 33-35% ВВП.