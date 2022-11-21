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На Херсонщині запустили дві газорозподільні станції, які забезпечують газом майже 30 тисяч жителів

На деяких об’єктах недорахувались побутової та оргтехніки, яку поцупили російські окупанти.

На Херсонщині запустили дві газорозподільні станції, які забезпечують газом майже 30 тисяч жителів
Фото: Facebook/Оператор ГТС України

У Херсонській області газовики відремонтували газопровід і запустили дві газорозподільні станції.

Про це повідомили в пресслужбі Оператора газотранспортної системи України.

Фахівці ОГТСУ відновили роботу двох ГРС, які подають природний газ до громад із населенням майже 30 тисяч жителів.  

За інформацією Оператора ГТС, сапери неодноразово виявляли вибухонебезпечні предмети поблизу або безпосередньо на території об’єктів газотранспортної системи.  

На деяких об’єктах недорахувались побутової та оргтехніки, яку поцупили російські окупанти.

Нагадаємо, за словами Президента Володимира Зеленського, відновлення мереж і постачання та розмінування ліній електропередач тривають цілодобово.

Наприклад, у деокупованому Ізюмі на Харківщині вдалося на 85% відновити газопостачання багатоквартирних та приватних будинків.

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