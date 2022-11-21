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Росіяни обстріляли Хотінську громаду Сумщини, пошкодили газопровід та оселі жителів

Окупанти випустили по ОТГ 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із "Градів".

Росіяни обстріляли Хотінську громаду Сумщини, пошкодили газопровід та оселі жителів
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти обстріляли 21 листопада Хотінську громаду Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, рашисти вдарили по прикордонному селі водночас із декількох видів зброї. 

"20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10-ть із "Градів" розірвалися біля будинків мирних мешканців", - уточнив Живицький. 

Він додав, що станом на вечір відомо щонайменше про п’ять осель, які значно постраждали. У будинках вибиті вікна із рамами, частково зруйновані стіни та дахи. 

Від обстрілів був пошкоджений газопровід. 

На щастя, люди не постраждали.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Сумської області 20 листопада було пошкоджено газогін, пекарню, магазин і лінію електропередач.

Крім цього, в області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилося майже 15 тисяч абонентів.

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