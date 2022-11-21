Росіяни змінили тактику застосування авіації після звільнення Херсонщини, – Ігнат

Деокупація Херсонської області вплинула на тактику застосування російської авіації. Військові РФ змушені перекидати гелікоптери вглиб тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Звільнення Херсонщини дещо змінило тактику застосування російської авіації, тому що (був деокупований – ред.) славнозвісний аеродром у Чорнобаївці, де була армійська авіація, гелікоптери противника, ці гелікоптери потрібно кудись перемістити. Є Джанкой, є ще 4 летовища в Криму, які використовує ворог... Противник трохи більше часу буде витрачати на підліт. Так само аеродром Чаплинка (втрачений для РФ – ред.)... Мінус 2 аеродроми – це для нас тільки позитив”, – сказав Ігнат.

Речник нагадав, що для бойових вильотів ворог використовує близько 40 аеродромів – на території Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона посилюється, проте Україна потребує більше IRIS-T. Ці системи ППО дозволять захистити ділянку близько 100 км від ворожих ракет.