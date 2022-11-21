Канада випускає державні облігації на підтримку України

Після завершення випуску отримані кошти переведуть на рахунок МВФ для нашої держави.

Уряд Канади сьогодні випускає державні облігації для підтримки України на суму $500 млн.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів Канади.

"Щоб надати канадцям можливість підтримати відважний народ України, уряд Канади сьогодні випускає державні облігації на суму 500 мільйонів доларів, про що прем'єр-міністр вперше оголосив минулого місяця. Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати основні послуги українцям цієї зими, такі як пенсії, закупівля палива та відновлення енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Канадці зможуть придбати облігації номіналом 100 доларів США. Для цього їм необхідно зв'язатися зі своїм інвестиційним консультантом чи фінансовою установою від 21 до 29 листопада цього року.

"Канадці, які купили українські облігації, фактично придбають звичайну п'ятирічну облігацію уряду Канади приблизно з поточною прибутковістю 3,3%, залежно від ринкових умов на момент випуску. Канадці можуть бути впевнені у безпеці своїх інвестицій, що повністю підтверджується кредитним рейтингом Канади AAA", - підкреслили в Міністерстві фінансів.

Після завершення випуску облігацій та за умови переговорів з Україною суму, рівнозначну доходам від випуску облігацій, переведуть на рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України.

У Мінфіні Канади уточнили, що відсотки з облігацій виплачуватимуть двічі на рік, 24 лютого та 24 серпня, доти, поки термін погашення не настане у 2027 році.

"Облігації будуть погашені 24 серпня 2027 року, у День Незалежності України, коли власники облігацій отримають повне погашення своїх початкових інвестицій", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував випуск державних облігацій на підтримку України наприквнці жовтня. Ці кошти доповнять виділені нашій державі цьогоріч $2 млрд.