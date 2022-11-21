Європейський Союз і Програма розвитку ООН виділяють Україні 35 млн євро

Євросоюз та Програма розвитку ООН оголосили додаткове виділення 35 млн євро на реалізацію Програми з підвищення стійкості та відновлення України.

Кошти спрямують на відновлення громад, яких торкнулася війна, йдеться у повідомленні на сайті Місії ЄС в Україні.

Голова Представництва ЄС в Україні Посол Матті Маасікас сказав, що цей новий внесок відповідає ключовим пріоритетам Програми ЄС з екстреної підтримки України і водночас сприятиме практичному втіленню низки реформ, які є передумовою вступу до ЄС, зокрема зміцнення верховенства права і підтримки структурних економічних реформ.

Виконувач обов’язків Постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що ПРООН вітає розширення партнерства з Європейським Союзом.

"Упродовж останніх десяти років ми тісно співпрацювали з ЄС у межах різних програм, що реалізуються в Україні. Стратегічна підтримка з боку ЄС була і є дуже важливою, щоб допомогти українським органам влади всіх рівнів стабільно функціонувати і координувати всі гуманітарні зусилля і реагування на гуманітарну кризу", – заявив Сільє.

Новий внесок підтримає ініціативи, спрямовані на зміцнення стійкості та раннього відновлення громад у вибраних цільових регіонах України, шляхом розширення доступу до якісних державних послуг, наприклад, у закладах охорони здоров’я, покращення безпеки громад і суспільної безпеки та зміцнення соціальних зв’язків на місцевому рівні. У проєкті максимально, наскільки це можливо, застосовуватимуться цифрові технології та рішення для подолання визначених викликів у сфері розвитку.

Зокрема, допоможуть громадам, які прийняли вимушено переміщених українців. Загалом по країні налічують понад 6 млн людей, які переїхали через війну.

Особлива увага приділятиметься залученню молоді та місцевим рішенням, що поєднують заходи гуманітарного реагування із плануванням раннього відновлення.

Ветерани та ветеранки будуть однією з головних цільових груп, що отримає допомогу в межах розширеної програми, зважаючи на їхню особливу вразливість і ключову роль, яку вони відіграватимуть у процесах розбудови миру та розвитку після завершення війни.

Нагадаємо, в листопаді Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Євросоюзу закупила та передала українським медзакладам 14 автоматичних зовнішніх дефібриляторів.