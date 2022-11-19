Країни G7 оголосять граничну ціну на російську нафту 23 листопада, - ЗМІ

Раніше обговорювалось встановлення ліміту між 40 і 60 доларів за барель.

Країни Великої сімки мають намір оголосити максимальну ціну на російську сиру нафту наступної середи, 23 листопада.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Очікується, що адміністрація Байдена приватно поділиться запропонованою ціною перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада”, - йдеться у повідомленні.

Якщо посли ЄС підтримають пропозицію, цього ж вечора планується оголосити обмеження цін на російську нафту.

Обмеження, яке підтримується G7 та ЄС, заборонить компаніям надавати доставку та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Зазначається, що раніше обговорювалось встановлення ліміту між 40 і 60 доларів за барель. Втім, два джерела сказали, що ціна може бути вище цього рівня.

Речник Міністерства фінансів США Лілі Адамс відмовилася від коментарів, а ЄС не відразу відповів на запит про коментар.

Як раніше повідомлялось, G7 і Австралія погодились встановити граничну ціну на російську нафту. Домовлено встановити "стелю цін", а не "плаваючу ціну". Початковий поріг, від якого стартуватиме вартість барелю російської нафти, ще обговорюється. Очікується, що рішення узгодять найближчими тижнями.