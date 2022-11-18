MH17: Нідерланди викликали посла Росії через реакцію на вирок

Уряд Нідерландів викликав посла Росії, щоб висловити протест через реакцію Москви на вирок суду в Гаазі у справі про збиття рейсу MH17.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ Вопке Гукстра назвав відповідь Росії на це рішення «абсолютно огидною».

«Росія сама порушує міжнародне право всіма можливими способами. Ми не можемо залишити це без відповіді і маємо показати, що ми поважаємо верховенство права та маємо незалежну судову систему», – заявив Гукстра.

Перед цим Росія зреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під «безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків».

Суд у Нідерландах визнав винними у збитті цивільного літака рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Їх приговорили до пожиттєвого позбавлення волі та сплати 16 млн євро компенсації родинам загиблих.

Суд визнав, що вони винні в доставці ЗРК "Бук" з Росії, збитті з нього літака і вбивстві 298 людей, які були на борту. При цьому встановлено, що "Бук" призначався для збиття військових літаків і гелікоптерів і Гіркін не знав, що збили цивільний. Чоловіки не користуються жодним імунітетом від судового переслідування, оскільки вони не були членами російських збройних сил.

У рішенні суду також зазначено, що Росія контролювала сили бойовиків на сході України під час збиття літака рейсу МН17.