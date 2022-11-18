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Європарламент узгодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму

Також Росію визнають державою, яка використовує засоби тероризму.

Європарламент узгодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму
Фото: Daniel Kalker

Переговори між депутатами Європарламенту стосовно резолюції про визнання Росії спонсором тероризму тривали 4 години.

Про це повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс. 

“Основна лінія: “Європейський парламент /…/ 

⁃визнає Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка використовує засоби тероризму”, - написав Кубілюс.

Як раніше повідомлялось, перед початком саміту G20 на Балі Група ЄНП висловила рішуче несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів G20. Тоді ж повідомлялось, що ЄНП проголосує за резолюцію Європарламенту, щоб віднести Російську Федерацію до категорії терористичної держави.

Нагадаємо, 27 липня Сенат США одностайно схвалив необов’язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку спонсорів тероризму. New York Times через кілька днів після цього писала, що Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.

Нині до списку держав – спонсорів тероризму внесені Іран, КНДР, Куба і Сирія.

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