Європарламент узгодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму

Переговори між депутатами Європарламенту стосовно резолюції про визнання Росії спонсором тероризму тривали 4 години.

Про це повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

“Основна лінія: “Європейський парламент /…/

⁃визнає Росію державою-спонсором тероризму і державою, яка використовує засоби тероризму”, - написав Кубілюс.

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.



The main line is:



“European Parliament /…/

⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”. — Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 17, 2022

Як раніше повідомлялось, перед початком саміту G20 на Балі Група ЄНП висловила рішуче несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів G20. Тоді ж повідомлялось, що ЄНП проголосує за резолюцію Європарламенту, щоб віднести Російську Федерацію до категорії терористичної держави.

Нагадаємо, 27 липня Сенат США одностайно схвалив необов’язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку спонсорів тероризму. New York Times через кілька днів після цього писала, що Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.

Нині до списку держав – спонсорів тероризму внесені Іран, КНДР, Куба і Сирія.