Росіяни за день здійснили сім обстрілів Сумщини

Для обстрілів прикордоння окупанти використовували гранатомети, міномети, артилерію та РСЗВ.

Сьогодні, 17 листопада, російські війська сім разів обстріляли громади Сумської області. При цьому використовували гранатомети, міномети, артилерію та “Гради”.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Зноб-Новгородська громада: зазнала обстрілів 4 рази. О 13 годині по прикордонню російські військові ударили із «Градів». 10 «прильотів» по одному із сіл і стільки ж по іншому. Згодом майже одночасно були ще мінометний обстріл, артилерійський та із гранатомету. Загалом пролунало 11 вибухів на нашій території. Без наслідків”, - повідомив Живицький.

Крім того, на одне з прикордонних сіл Середино-Будської громади ворог випустив 15 мін, без руйнувань.

Майже о 17:00 росіяни обстріляли прикордонне село Есманьської громади із артилерії (12 “прильотів”). За попередними даними, без руйнувань.

Дмитро Живицький наголосив, що на даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Постраждали 23 людини, з них 15 – госпіталізовані.