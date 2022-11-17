Поліція підозрює мешканку Харківщини у співпраці з окупантами

Слідчі Нацполіції повідомили жительці Харківської області про підозру у скоєнні колабораційної діяльності - жінка обіймала посаду начальника відділу при тимчасовій цивільній адміністрації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Жінка активно співпрацювала з окупаційною владою. Під час перебування на посаді брала участь в нарадах керівників окупаційної влади, здійснювала керівництво відділу та забезпечувала оформлення документації щодо працевлаштування осіб до тимчасової адміністрації міста Балаклія”, - повідомили у поліції.

В червні 55-річна жінка добровільно надала згоду на призначення її на посаду начальника відділу при тимчасовій цивільній адміністрації та уклала трудовий договір з представниками окупаційної влади.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, слідчі поліції Харківської області повідомили 64-річного мешканця смт Борова Ізюмського району про підозру у колабораційній діяльності.