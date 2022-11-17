Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубинського та Харченка винними в збитті літака МН17

Суд у Нідерландах визнав винними у збитті цивільного літака рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Четвертого обвинуваченого – Олега Пулатова – суд виправдав, пише НВ.

Гіркін і Дубинський – громадяни Росії, Харченко – українець.

Суд визнав, що вони винні в збитті літака і вбивстві 298 людей, які були на борту. ЗРК "Бук", з якої було випущено снаряд, на українську територію було привезено з Росії.

Зачитуючи короткий виклад ухвали, головуючий суддя Хендрік Стінхейс сказав, що чоловіки не користуються жодним імунітетом від судового переслідування, оскільки вони не були членами російських збройних сил, пише Reuters.

"Немає жодних розумних сумнівів", що MH17 був збитий ракетною системою БУК, сказав Стінхейс.

Гіркін, Дубинський та Харченко ховаються від правосуддя. Вважається, що вони перебувають на території Росії, яка не буде їх екстрадувати.

У рішенні суду також зазначено, що Росія контролювала сили бойовиків на сході України під час збиття літака рейсу МН17.

"Суд вважає, що MH17 був збитий в результаті обстрілу ракети БУК з поля ферми поблизу Первомайська, у результаті чого загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу", – сказав головуючий суддя Хендрік Стінхейс.

Суд встановив, що Дубинський і Харченко винні в поставці ЗРК "Бук" із Росії для запуску ракети, а також до його вивезення. Основною ціллю збиття мали бути військові літаки, зазначає "Європейська правда".

"Гіркін операційно відповідав за дії своїх підлеглих", – заявив суддя.

Дубинський як командир був координатором, який був в курсі доставки, транспортування, задіяння та виведення "Бука" і грав велику роль в виконання злочину.

Харченко – особа, яка виконувала завдання командира Дубинського і більш прямо причетний до фактичного виконання злочину.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий у небі над окупованою проросійськими бойовиками частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули.

Колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлков), його заступника Сергія Дубинського (Хмурий) та підлеглих Олега Пулатова (Гюрза, Халіф) і Леоніда Харченка (Крот) звинувачують в катастрофі рейсу MH17 в небі над Донбасом та вбивстві 298 пасажирів та членів екіпажу. Жоден із них на судові засідання не зʼявлявся.

Прокуратура Нідерландів вимагає максимальний термін покарання – довічне ув'язнення – для всіх чотирьох обвинувачених. Слухання в справі тривали з березня 2020, по суті справу почали розглядати в червні 2021.