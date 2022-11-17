Суд у Гаазі підтвердив, що Росія контролювала ділянку Донеччини, де було збито рейс МН17

Також суд підтвердив, що в літак влучила ракета російського виробництва.

Суд у Нідерландах підтвердив, що Росія контролювала сили бойовиків на сході України під час збиття літака рейсу МН17. Про це пише Reuters із засідання, на якому мають ухвалити вирок у справі про збиття літака.

"«З половини травня 2014 року Росія здійснювала так званий загальний контроль над «Донецькою народною республікою»", – сказав головуючий суддя Хендрік Штеенхейс, маючи на увазі регіон, де 17 липня 2014 року був зафіксований пасажирський рейс.

Суд також підтвердив, що рейс МН17 було збито ракетою російського виробництва, випущеною з поля.

"Суд вважає, що MH17 був збитий в результаті обстрілу ракети БУК з поля ферми поблизу Первомайська, у результаті чого загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу", – сказав головуючий суддя Хендрік Стінхейс.

Остаточний вердикт у справі очікується сьогодні.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий у небі над окупованою проросійськими бойовиками частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули.

Колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлков), його заступника Сергія Дубинського (Хмурий) та підлеглих Олега Пулатова (Гюрза, Халіф) і Леоніда Харченка (Крот) звинувачують в катастрофі рейсу MH17 в небі над Донбасом та вбивстві 298 пасажирів та членів екіпажу. Жоден із них на судові засідання не зʼявлявся.

Прокуратура Нідерландів вимагає максимальний термін покарання – довічне ув'язнення – для всіх чотирьох обвинувачених.