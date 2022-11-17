З початку російської агресії ДБР розслідує майже 1100 проваджень щодо зрадників та колаборантів

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників, перебіжчиків та колаборантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Загалом з 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 1 тис. 98 злочинів проти основ національної безпеки, а саме: 899 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 158 кримінальних проваджень - за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), десять кримінальних проваджень - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші", - йдеться у повідомленні.

За результатами роботи ДБР 436 фігурантам вже повідомлено про підозру, 286 осіб оголошено у розшук, 1 тис. 224 особи перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

За цими статтями вже направлено до суду 94 провадження.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали "приєднання" Донеччини до РФ. Загалом спецслужба викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" у Донецькій області.