Метою нашої діяльності на всіх напрямках є повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією, - Скібіцький

"Спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори".

Військові поразки Росії посилюють спроби країни-терориста до ведення переговорів з українською владою.

Про це повідомляє ГУР МО з посиланням на інтерв'ю свого представника Вадима Скібіцького виданню T-online.

"Наша діяльність у всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією", - сказав він.

Під час інтерв'ю Скібіцький нагадав ретроспективу попередніх перемовин про припинення вогню із агресором.

"Наші основні сили наприкінці лютого перебували на сході України. Основним полем бою був Донбас, а не південь. Тоді був Мінськ-1 і Мінськ-2, і переговори звернулися до вирішення питання щодо тимчасово окупованого Донбасу. Результатом стала нова війна. Тому наша мета сьогодні інша: спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори.

У Росії люди починають розуміти, що відбувається. Після вторгнення радянського союзу в Афганістан минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися раніше", - заявив представник ГУР МО.

Нагадаємо, за словами очільника британської розвідки, під час війни Росія могла втратити понад 400 шпигунів, що завдало найсильнішого в найближчій європейській історії стратегічного удару по російській розвідці.