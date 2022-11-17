Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Метою нашої діяльності на всіх напрямках є повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією, - Скібіцький

"Спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори".

Метою нашої діяльності на всіх напрямках є повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією, - Скібіцький
Фото: ukrinform.ua

Військові поразки Росії посилюють спроби країни-терориста до ведення переговорів з українською владою.

Про це повідомляє ГУР МО з посиланням на інтерв'ю свого представника Вадима Скібіцького виданню T-online.

"Наша діяльність у всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією", - сказав він.

Під час інтерв'ю Скібіцький нагадав ретроспективу попередніх перемовин про припинення вогню із агресором.

"Наші основні сили наприкінці лютого перебували на сході України. Основним полем бою був Донбас, а не південь. Тоді був Мінськ-1 і Мінськ-2, і переговори звернулися до вирішення питання щодо тимчасово окупованого Донбасу. Результатом стала нова війна. Тому наша мета сьогодні інша: спочатку ми звільняємо всі окуповані території, потім ведемо переговори.

У Росії люди починають розуміти, що відбувається. Після вторгнення радянського союзу в Афганістан минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися раніше", - заявив представник ГУР МО.

Нагадаємо, за словами очільника британської розвідки, під час війни Росія могла втратити понад 400 шпигунів, що завдало найсильнішого в найближчій європейській історії стратегічного удару по російській розвідці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також