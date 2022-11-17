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Росія сьогодні здійснила масований обстріл інфраструктури "Укргазвидобування", є зруйновані обʼєкти

Ще низка обʼєктів зазнала пошкоджень. 

Росія сьогодні здійснила масований обстріл інфраструктури "Укргазвидобування", є зруйновані обʼєкти
Ілюстративне фото
Фото: Андрій Нєбитов

У четвер, 17 листопада, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.

Є інформація про декілька зруйнованих обʼєктів, ще низка зазнала різних пошкоджень. Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов

"Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих”, – повідомив він.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

Про те, що росіяни сьогодні били по газовій інфраструктурі, повідомляв і премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, вражено обʼєкти в Дніпрі. 

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