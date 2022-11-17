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Українські експерти візьмуть участь у розслідуванні падіння ракети в Польщі, – Зеленський

Президент впевнений, що до трагедії призвела російська ракета.

Українські експерти візьмуть участь у розслідуванні падіння ракети в Польщі, – Зеленський
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські фахівці візьмуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети у Польщі.

Про це президент повідомив на конференції Bloomberg New Economy Forum. 

За його словами, підтвердження того, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні падіння ракети, було отримано вчора.

“Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем", – сказав він.

Він нагадав, що 15 листопада по території України Росія випустила понад 100 ракет. Зеленський подякував світу за підтримку і надання систем ППО, а також за те, що Україну не звинувачують у падінні ракети і загибелі людей у Польщі. Однак, точно ніхто не знає, що сталося 15 листопада.

"Я не знаю точно, що трапилося цього разу, на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох заявив, що наразі є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль. “Не спрацювала система самознищення і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії”. 

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