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Виснаження національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії, – МО Британії

Однак масовані удари по енергетиці вичерпують запаси крилатих ракет. 

Виснаження національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії, – МО Британії
Фото: EPA/UPG

Виснаження національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до воєнної кампанії. Однак такі масштабні удари глибоко зачіпають російські запаси крилатих ракет.

Про це йдеться у звіті міністерства розвідки Великої Британії, опублікованому в твіттері. Там зазначили, що атака 15 листопада була найпотужнішою від часів першого тижня повномасштабного вторгнення. 

Більшість ракет була націлена на енергетичні обʼєкти інфраструктури. 

"Україна зіткнулася зі значним скороченням електроенергії, доступної з національної мережі. Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що 15 листопада відбулася найпотужніша атака на українську енергетику. Ворог випустив понад 90 ракет, більше 70 було збито ППО. Влучання призвели до нових аварійних відключень і знеструмлення 7 млн абонентів. 

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