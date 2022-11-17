Виснаження національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії, – МО Британії

Виснаження національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до воєнної кампанії. Однак такі масштабні удари глибоко зачіпають російські запаси крилатих ракет.
Про це йдеться у звіті міністерства розвідки Великої Британії, опублікованому в твіттері. Там зазначили, що атака 15 листопада була найпотужнішою від часів першого тижня повномасштабного вторгнення.
Більшість ракет була націлена на енергетичні обʼєкти інфраструктури.
"Україна зіткнулася зі значним скороченням електроенергії, доступної з національної мережі. Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", – зазначили в Міноборони.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 November 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 17, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/2OxkATVv01
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ia3CMnGxxE
Нагадаємо, що 15 листопада відбулася найпотужніша атака на українську енергетику. Ворог випустив понад 90 ракет, більше 70 було збито ППО. Влучання призвели до нових аварійних відключень і знеструмлення 7 млн абонентів.