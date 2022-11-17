Виснаження національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії, – МО Британії

Однак масовані удари по енергетиці вичерпують запаси крилатих ракет.

Виснаження національної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до воєнної кампанії. Однак такі масштабні удари глибоко зачіпають російські запаси крилатих ракет.

Про це йдеться у звіті міністерства розвідки Великої Британії, опублікованому в твіттері. Там зазначили, що атака 15 листопада була найпотужнішою від часів першого тижня повномасштабного вторгнення.

Більшість ракет була націлена на енергетичні обʼєкти інфраструктури.

"Україна зіткнулася зі значним скороченням електроенергії, доступної з національної мережі. Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", – зазначили в Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ia3CMnGxxE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 17, 2022

Нагадаємо, що 15 листопада відбулася найпотужніша атака на українську енергетику. Ворог випустив понад 90 ракет, більше 70 було збито ППО. Влучання призвели до нових аварійних відключень і знеструмлення 7 млн абонентів.