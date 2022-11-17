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Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ

На цьому природному рубежі росіяни збиралися зупинити просування української армії.

У ході контрнаступу на Херсонщині Збройні Сили витіснили окупантів на лівий берег Дніпра. 10 листопада було звільнено місто Снігурівку, яке є важливим залізничним вузлом. 11 листопада українські військові увійшли в Херсон. Відтак, території що були окуповані з початку березня, повернулися під контроль України. 

14 листопада ВЦА повідомила, що в’їзд до деокупованої Снігурівки обмежено на 10 днів. Людей, що прагнуть повернутися додому, стримує поліція, бо знаходитися у місті небезпечно, об’єкти міської інфраструктури та навіть приватні подвір’я заміновано. Українські військові сфотографували, як виглядають покинуті позиції окупантів на лівому березі Інгульця поблизу Снігурівки, та передали фото нашій редакції.

На цьому природному рубежі росіяни збиралися зупинити просування української армії. «Організовано» відходячи, окупанти полишили боєкомплекти та придатні до використання протитанкові засоби. 

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

На цьому місці базувалася батарея РСЗВ Град. Окупанти застосовували невибірковий обстріл працювали як по «нулю», так і по полях, посадках та селах. Багато населених пунктів на лінії розмежування сильно постраждали. 

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Поруч з позиціями артилерії свіжі окопи. Встигли побудувати суцільну лінію оборони, та перпендикулярні траншеї з ямами під бліндажі. Схоже на те що окупанти збиралися зимувати на цій ділянці. Але втекли не забравши навіть прапори. На фото ймовірно прапор одного з підрозділів 34 бригади. 

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Побутові умови в окупантів відрізняються від тих що створені в український армії. Збудована зі снарядних ящиків та монтажної піни «баня» здивувала навіть бувалих солдатів. 

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

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