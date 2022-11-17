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На деокупованій Херсонщині працює 43 медзаклади та тисяча лікарів

Більшість з них функціонують нині завдяки генераторам.

На деокупованій Херсонщині працює 43 медзаклади та тисяча лікарів

На деокупованій території Херсонської області працює 43 медзаклади та понад тисяча лікарів, там росіяни зруйнували 23 об'єкти охорони здоров'я. 

Про це заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко повідомив під час Національного телемарафону.

“Наразі на підконтрольній Україні території Херсонської області залишилися працювати 43 медзаклади, які надають необхідну допомогу населенню. Більшість з них функціонують нині завдяки генераторам, які вдалося доставити з допомогою міжнародних партнерів”, – йдеться у повідомленні. 

У частині медзакладів вже підключено газове опалення. 

Загалом на деокупованій Херсонщині залишилось більше ніж 1000 лікарів, які попри обстріли та небезпеку надавали медичну допомогу українцям. 
За словами Яременка, за весь час окупації російські загарбники не пропустили в області жодного гуманітарного конвою з ліками від України чи будь-яких гуманітарних організацій. Також окупаційна влада свідомо нищила медичну систему в регіоні, розграбовувала лікарні та вивезла численне дороговартісне обладнання. 

“Вони насправді варварськи грабували медзаклади, вивозили все. Це і монітори пацієнта, і рентгени, і томографи, навіть операційні столи і будь-яке обладнання, яке фізично змогли викрасти. А те, що не можуть вивезти, наприклад, КТ-апарати, вони просто руйнують. Найкритичнішу ситуацію маємо не в самому Херсоні, а в медзакладах області, там лікарні насправді майже порожні”, – розповів посадовець.

Наразі в медичні заклади регіону вже доставляється необхідне критичне обладнання, аби забезпечити пацієнтів необхідними медичними послугами. 

“Ми щодня направляємо необхідні гуманітарні конвої, щоб на місцях були ліки й обладнання не лише для діагностики, а й для оперативних втручань. Також лікарні забезпечуються необхідними об’ємами кисню та паливом для роботи генераторів”, – додав заступник міністра охорони здоров'я. 

Окрім того, до Херсонських лікарень доставляються гуманітарні вантажі з критично важливими ліками. Мова йде про інсуліни, препарати для лікування захворювань щитоподібної залози, ліки проти серцево-судинних хвороб тощо.

Нагадаємо, з 24 лютого РФ пошкодила 1100 обʼєктів медичних закладів, 144 з них зруйновано вщент. Також окупанти грабують лікарні та вивозять з них дороговартісне обладнання, а інколи і знищують його.

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