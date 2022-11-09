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Іспанська організація передала Україні 20 телемедичних роботів, - МОЗ

Україна отримує телемедичне обладнання від міжнародних партнерів.

Іспанська організація передала Україні 20 телемедичних роботів, - МОЗ
Фото: homedoctor.es

Україна отримала від іспанської неурядової організації “Help to Ukraine” 20 телемедичних роботів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

За допомогою таких роботів україномовні лікарі Іспанії зможуть дистанційно обстежувати та консультувати українських пацієнтів у найбільш важкодоступних в умовах війни регіонах країни. 

Згодом долучитись до такої допомоги хворим зможуть і лікарі України. 

Крім телемедичних роботів, Україні передали автомобіль для роботи медичних працівників. 

Нагадаємо, чергові два мобільні рентгенівські діагностичні апарати направлені до лікарень, котрі знаходяться у деокупованих районах Херсонщини. 

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