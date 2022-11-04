В Україні дозволили робити бустерне щеплення проти коронавірусу дітям 12-17 років

Лише за минулий тиждень захворіли на ковід більше 1600 дітей.

В Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для дітей віком 12-17 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Бустерну дозу підліткам рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина з медичних показань отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1979.

Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

У МОЗ нагадади, що за час пандемії в Україні від ускладень коронавірусної хвороби померло 83 дитини. Загалом, захворювання підтвердили у майже 390 тисяч неповнолітніх. Лише за минулий тиждень захворіли більше 1600 дітей.

"Нагадуємо, що для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода (форма N 063-2/о) батьків або опікунів відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем", - зазначили в міністерстві.

Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації, також можуть отримати бустерні щеплення. Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого.

Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті або центрі вакцинації.

Нагадаємо, в жовтні в Євросоюзі схвалили вакцини проти "омікрону" для дітей.