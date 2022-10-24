На деокупованій Херсонщині працюють “Лікарі без кордонів”, - Янушевич

Звертатись до лікарів можна за номерами “гарячої лінії”.

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області працює міжнародна організація “Лікарі без кордонів”.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Мешканці Херсонщини завдяки праці організації отримують невідкладну меддопомогу, консультації з лікарями та безкоштовні ліки.

У Кочубеївці розгорнуто стабілізаційний медпункт, в яком пацієнтів цілодобово приймають лікарі екстреної практики та фельдшери. Вони надають первинну медико-санітарну та невідкладну допомогу, проводять амбулаторні консультації. Вже проведено понад 120 медичних консультацій.

Крім того, у Свободному цілодобово працюють фахівці “Лікарів без кордонів”, котрі надають первинну медико-санітарну допомогу. На базі фельдшерського пункту приймають пацієнтів, працює й карета швидкої. Лікарі здійснили понад 200 виїздів, а на базі провели 600 медичних консультацій.

Також у інших деокупованих населених пунктах працює мобільна група у складі лікаря терапевта, гінеколога та психолога. Вона відвідали Нову Калугу, Золоту Балку, Велику Олександрівку, Архангельське, Шевченківку, Хрещенівку, Білу Криницю, Новодмитрівку, Нововоскресенське, Біляївку, Українку, Миролюбівку, Людмилівку.

Звернутися за медичною консультацією до “Лікарів без кордонів” можна за номерами “гарячої лінії”:

+380955737687;

+380503178294.

Телефонувати можна 24/7. Усі послуги безкоштовні та конфіденційні.

Нагадаємо, у Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб.