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У Дніпрі створять університетську лікарню

Вона буде на базі спеціалізованої багатопрофільної лікарні № 1.

У Дніпрі створять університетську лікарню
Фото: EPA/UPG

У Дніпрі буде створено університетську лікарню. Про це йшлося під час наради з керівниками структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України.

“... у ході наради присутні заслухали керівника державного закладу “Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ України” (м. Дніпро), за результатами чого було прийнято рішення розробити механізм його переходу в університетську лікарню в структурі Дніпровського державного медичного університету (ДДМУ)”, – йдеться у повідомленні. 

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі лікарня потребує істотної модернізації та посилення матеріально-технічної бази.

Найближчим часом МОЗ напрацює стратегію і план щодо ефективної передачі лікарні під управління ДДМУ. Така університетська лікарня стане не лише клінічною базою для підготовки студентів та інтернів, а й надаватиме спеціалізовану медичну допомогу, отримавши додаткове фінансування шляхом підписання договору з Національною службою здоров’я України.

Зазначимо, сьогодні питання створення університетських лікарень можна вирішити через передачу медичним університетам комунальних або відомчих лікарень. Одним з можливих механізмів, які дозволяють це зробити, є Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення” від 15 грудня 2021 року, яким встановлено таку організаційно-правову форму як державне некомерційне підприємство.

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