Влада Києва закликала повернутися до носіння масок у громадських місцях

За минулий тиждень у столиці виявили понад 2500 випадків захворювання на COVID.

Влада Києва закликала повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19. Містян просять вдягати засоби індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.

Про це повідомили у ТГ КМДА.

"Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами", – заявили в адміністрації.

За тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, в столиці зареєстрували 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

КМДА нагадала, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

Отримати щеплення можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота центрів масової вакцинації у ТРЦ Gulliver, River Mall, "Універмаг «Україна»". На базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Через пʼять місяців після первинного курсу всім людям від 18 років рекомендується зробити перше бустерне щеплення наявною вакциною. Через чотири місяці після першого бустерного щеплення дорослим з 18 років і старше (в першу чергу пацієнтам віком 60+, особам з хронічними захворюваннями, з групи медичного та соціального ризику) рекомендується зробити друге бустерне щеплення.

Передбачена також вакцинація дітей від 12 років вакциною Comirnaty/Pfizer двічі, з інтервалом 21 день.