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Медичним закладам Миколаєва не вистачає донорської крові

Кожна донація крові може врятувати три життя. 

Медичним закладам Миколаєва не вистачає донорської крові
Фото: МостДнепр

Мешканців Миколаєва просять здати кров завтра, 28 вересня. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, завтра обласна станція переливання крові запрошує донорів”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що наразі є потреба у донорах з такими групами: I(-), II(-), III(-), IV(+), IV(-).

Кров можна здати з 8:00 до 13:00 за адресою пров. Радіо, 2. Донорам треба мати при собі паспорт.

Нагадаємо, одного з нічних ударів по Миколаєву було завдано невисокоточною ракетою "Смерч". Вона влучила в самий центр міста.

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