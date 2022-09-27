Медичним закладам Миколаєва не вистачає донорської крові

Кожна донація крові може врятувати три життя.

Мешканців Миколаєва просять здати кров завтра, 28 вересня.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, завтра обласна станція переливання крові запрошує донорів”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що наразі є потреба у донорах з такими групами: I(-), II(-), III(-), IV(+), IV(-).

Кров можна здати з 8:00 до 13:00 за адресою пров. Радіо, 2. Донорам треба мати при собі паспорт.

Нагадаємо, одного з нічних ударів по Миколаєву було завдано невисокоточною ракетою "Смерч". Вона влучила в самий центр міста.