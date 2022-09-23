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За допомогою дефібрилятора у київському метро врятували ще одне життя

Це вже шосте врятоване за допомогою дефібрилятора у метрополітені життя.

За допомогою дефібрилятора у київському метро врятували ще одне життя
Фото: РеаніМетро

На станції київського метро “Палац спорту” працівник поліції Микола Юрченко за допомогою автоматичного дефібрилятора врятував життя пасажира.

Про це повідомила ініціатива “РеаніМетро”.

Вчора, 22 вересня, до поліцейського звернулася працівниця та повідомила, що на платформі людині стало зле. 

Правоохоронець побачив на підлозі непритомного чоловіка, попередньо – із серцевою недостатністю.

“Обличчя чоловіка було блідо-синього кольору, відсутнє дихання  та серцебиття. Тому я одразу розпочав робити серцево-легеневу реанімацію, яку продовжував близько п’яти хвилин. Коли у нього з’явилися пульс та дихання, я перевернув його в безпечне положення на бік. Але через деякий час стан його знову погіршився, тож я продовжив реанімаційні дії, які не припиняв до приїзду лікарів. Медики стабілізували стан чоловіка та я допоміг їм транспортувати постраждалого до автомобіля швидкої допомоги”, - розповів Юрченко.

Микола Юрченко
Фото: РеаніМетро
Микола Юрченко

Медичні працівники зазначили, що правоохоронець вчасно і правильно надав першу домедичну допомогу. Таким чином було врятовано життя пасажира, який наразі перебуває у медичній установі під наглядом лікарів. 

Нагадаємо, минулого серпня на станції київського метро "Нивки" поліцейський врятував життя пасажира за допомогою дефібрилятора. Спочатку до працівника поліції звернулись працівниця, яка повідомила про те, що на платформі знепритомнів пасажир.

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