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У МОЗ повідомили про третій випадок віспи мавп в Україні

Ризик поширення захворювання серед більшої кількості людей наразі низький.

У МОЗ повідомили про третій випадок віспи мавп в Україні
Фото: Marina Demidiuk/Shutterstock

В Україні зафіксовано третій випадок віспи мавп. Наразі немає підтвердження того, що всі три випадки захворювання пов'язані між собою.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

“Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей наразі низький”, – сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він наголосив, що в Україні достатньо тестів для діагностики захворювання. Йдеться про можливість провести п'ять тисяч ПЛР-досліджень. Наразі у кожному регіоні на рівні місцевих центрів контролю та профілактики хвороб забезпечена така можливість.

Окрім того, кожен ЦКПХ має настанови, як проводити епідрозслідування та здійснювати моніторинг за захворюванням. Відповідні настанови відповідають всім міжнародним рекомендаціям. Тобто на місцях знають, що робити у випадку підозри на віспу мавп.

 

Нагадаємо, 19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували з такими симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках. 

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