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​За місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 у Києві зросла у сім разів

Минулого тижня у столиці зафіксували 2278 випадків.

​За місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 у Києві зросла у сім разів
Фото: EPA/UPG

За місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла у понад 7 разів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Лише цифри, які навіть не потребують коментарів. Місяць тому, за тиждень із 8 до 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. А минулого тижня – вже 2278 випадків! Якщо ж порівнювати між собою два останніх тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким", – наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що кількість тяжких випадків, що потребують стаціонарного лікування, збільшується. Так, на сьогодні в лікарнях столиці дорослих пацієнтів із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей – вчетверо більше.

Гінзбург розповіла, що наразі лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби.

"Якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – «бити» по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я", - пояснила вона і нагадала, що найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків лишається вакцинація, а також - дотримання протиепідемічних заходів.

"Необхідно провітрювати в закритих приміщеннях, за можливості уникати місць скупчення людей, мити руки, використовувати дезінфектанти і носити маски у багатолюдних місцях. Наразі все частіше у мене запитують про доцільність повернення маскового режиму. Відповідаю: не обов’язково сидіти та чекати, поки нам хтось щось «поверне», тим більше, що Постанову Кабміну про карантинні обмеження і не скасовували. Я переконана: будь-який киянин, який свідомо ставиться до свого здоров’я та здоров’я близьких, у людних місцях сьогодні має носити захисну маску. Статистика зростання захворюваності не лишає місця іншим висновкам. Особисто я маску надягаю", - наголосила Гінзбург.

Нагадаємо, за минулий тиждень 23 864 українця захворіли на коронавірус.

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