МОЗ відновлює публікацію зведень про коронавірус

Дані про захворюваність на COVID-19 та кількість вакцинованих публікуватимуть раз на тиждень.

До повномасштабного вторгнення РФ міністерство щодня публікувало детальні дані про коронавірус, але з 24 лютого ці відомості не оновлювалися. МОЗ знову планує публікувати дані про захворюваність на COVID-19 та проводити масову кампанію з вакцинації.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що наразі дані про захворюваність на коронавірус та кількість вакцинованих обіцяють публікувати не щодня, а за тиждень.

"Відтепер ми публікуватимемо основні цифри за минулий тиждень. Це пов'язано з початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ поінформували, що за період з 29 серпня по 4 вересня в Україні:

зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 024, медпрацівників – 377);

50 055 осіб було вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 3 868 осіб,

смертей – 44,

одужало – 7 964 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 072 533 особи,

одужало – 4 935 472 особи,

смертей 108 885,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 663 994.

З початку кампанії вакцинації щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу – 2 009 824 особи, другу бустерну дозу – 16 795 осіб.

Важливо, що близько 744 тис. осіб не отримали другої дози, а близько 13,3 млн – першої бустерної дози. Саме тому в МОЗ нагадали про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання.

Список пунктів та центрів вакцинації – за посиланням.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість хворих на коронавірус: КМДА просить носити маски. Також збільшилась кількість киян з важкими формами COVID-19, які потребують госпіталізації.