МОЗ відновлює публікацію зведень про коронавірус

До повномасштабного вторгнення РФ міністерство щодня публікувало детальні дані про коронавірус, але з 24 лютого ці відомості не оновлювалися. МОЗ знову планує публікувати дані про захворюваність на COVID-19 та проводити масову кампанію з вакцинації.
Про це повідомляє у Telegram Міністерство охорони здоров’я.
Зазначається, що наразі дані про захворюваність на коронавірус та кількість вакцинованих обіцяють публікувати не щодня, а за тиждень.
"Відтепер ми публікуватимемо основні цифри за минулий тиждень. Це пов'язано з початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону", – йдеться в повідомленні.
У МОЗ поінформували, що за період з 29 серпня по 4 вересня в Україні:
- зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 024, медпрацівників – 377);
- 50 055 осіб було вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 3 868 осіб,
- смертей – 44,
- одужало – 7 964 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 072 533 особи,
- одужало – 4 935 472 особи,
- смертей 108 885,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 663 994.
З початку кампанії вакцинації щеплено 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 15 295 160 осіб, першу бустерну дозу – 2 009 824 особи, другу бустерну дозу – 16 795 осіб.
Важливо, що близько 744 тис. осіб не отримали другої дози, а близько 13,3 млн – першої бустерної дози. Саме тому в МОЗ нагадали про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання.
Список пунктів та центрів вакцинації – за посиланням.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість хворих на коронавірус: КМДА просить носити маски. Також збільшилась кількість киян з важкими формами COVID-19, які потребують госпіталізації.