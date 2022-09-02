Єврорегулятор рекомендує затвердити дві нові вакцини проти омікрону

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало дозволити дві вакцини проти омікрон-штаму корнавірусу.

Про це йдеться сайті єврорегулятора.

Йдеться про адаптовані версії оригінальних вакцин Comirnaty (Pfizer/BioNTech) і Spikevax (Moderna) для впливу на омікрон-варіанту на додаток до вихідного штаму SARS-CoV-2.

Це: Comirnaty Original/Omicron BA.1 і Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1

Вакцинацію пропонують дозволити людям старшим за 12 років і які отримали щонайменше первинну вакцинацію проти COVID-19.

“Вакцини адаптовані (тобто оновлені), щоб краще відповідати циркулюючим варіантам SARS-CoV-2. Адаптовані вакцини можуть розширити захист від різних варіантів, і тому очікується, що вони допоможуть підтримувати оптимальний захист від COVID-19 у міру розвитку вірусу”, – йдеться у повідомленні.

Побічні ефекти, які спостерігалися при застосуванні цих вакцин, схожі до тих, що спостерігалися при застосуванні оригінальних вакцин, і переважно були легкими та короткочасними.

Висновки агенства надішлють до Європейської комісії, яка ухвалить остаточне рішення.

Водночас оригінальні вакцини, Comirnaty і Spikevax, як і раніше, ефективні для запобігання тяжким захворюванням, госпіталізаціям і летальним випадкам, пов'язаним з COVID-19, і будуть використовуватися в кампаніях вакцинації в ЄС, зокрема, для первинної вакцинації.

Національні органи в державах-членах ЄС визначатимуть яку саме вакцину отримуватимуть люди, беручи до уваги такі фактори, як рівень інфікування та госпіталізації, ризик для вразливих груп населення, охоплення вакцинацією та доступність вакцини.

Нагадаємо, Кабінет Міністр України продовжив режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 31 грудня. Детальніше про ситуацію з корнавірусом в Україні читайте у статті "Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу".