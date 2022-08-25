Миколаївська обласна станція переливання крові чекає донорів

Завтра, 26 серпня, обласна станція переливання крові в Миколаєві чекає донорів з усіма групами крові. Потрібні донори як з позитивним, так і з негативним резус-факторами.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
“Друзі, поставтесь максимально відповідально! Ваша кров врятує життя”, - закликав потенційних донорів мер Миколаєва.
Сєнкевич додав, що також потрібні тромбоцити III(+).
Здати кров з 8:00 можна за адресою пров. Радіо, 2.
Нагадаємо, вночі 25 серпня російські війська завдали удару ракетами С-300 по Миколаєву, влучили у приватні будинки.