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Вісім установ Нацакадемії медичних наук надаватимуть безкоштовні медичні послуги учасникам війни

Уряд вніс зміни до постанови про посилення соціального захисту учасників бойових дій.

Вісім установ Нацакадемії медичних наук надаватимуть безкоштовні медичні послуги учасникам війни
Фото: Пресслужба МОЗ

Вісім установ Національної академії медичних наук будуть надавати амбулаторні і діагностичні послуги учасникам війни за рахунок коштів державного бюджету.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

На сьогоднішньому засіданні Кабміну було прийнято зміни до проєкту постанови щодо посилення соціального захисту учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та всіх категорій постраждалих з вогнепальними пораненнями, отриманими внаслідок військової агресії РФ проти України.

"Згідно з постановою Уряду від 03.03.2021 №181 у восьми установах Національної академії медичних наук надання спеціалізованої (дороговартісної) медичної допомоги фінансується за новим механізмом, а саме держава сплачує за конкретно надану у таких установах послугу, а для пацієнта вона є безкоштовною", - зазначили в міністерстві.

Інші медичні послуги (більшість амбулаторних і діагностичних) раніше надавали за кошти юридичних і фізичних осіб. Тепер і ці послуги стануть безкоштовними.

Нагадаємо, за даними Міносвіти, учасники бойових дій та їхні діти можуть скористатися державною цільовою підтримкою для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

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