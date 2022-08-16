Вісім установ Нацакадемії медичних наук надаватимуть безкоштовні медичні послуги учасникам війни

Вісім установ Національної академії медичних наук будуть надавати амбулаторні і діагностичні послуги учасникам війни за рахунок коштів державного бюджету.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

На сьогоднішньому засіданні Кабміну було прийнято зміни до проєкту постанови щодо посилення соціального захисту учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та всіх категорій постраждалих з вогнепальними пораненнями, отриманими внаслідок військової агресії РФ проти України.

"Згідно з постановою Уряду від 03.03.2021 №181 у восьми установах Національної академії медичних наук надання спеціалізованої (дороговартісної) медичної допомоги фінансується за новим механізмом, а саме держава сплачує за конкретно надану у таких установах послугу, а для пацієнта вона є безкоштовною", - зазначили в міністерстві.

Інші медичні послуги (більшість амбулаторних і діагностичних) раніше надавали за кошти юридичних і фізичних осіб. Тепер і ці послуги стануть безкоштовними.

Нагадаємо, за даними Міносвіти, учасники бойових дій та їхні діти можуть скористатися державною цільовою підтримкою для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.