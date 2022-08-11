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Для мешканців Києва в метро пройде безпековий тренінг, - КМДА

Тренінг триватиме 4 години.

Для мешканців Києва в метро пройде безпековий тренінг, - КМДА
Фото: Пресслжба КМДА

З 11:00 до 15:00 в четвер, 11 серпня, у вестибюлі станції метро “Героїв Дніпра” пройдуть безпекові тренінги. В них візьмуть участь рятувальники, сапери, медики і психологи ДСНС. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Приєднатися до навчань можуть усі охочі, попередня реєстрація не потрібна.

У рамках лекцій учасники зможуть дізнатися:

  • як захиститися в умовах небезпеки;
  • що робити під час сигналу «Повітряна тривога», які речі брати із собою у сховище;
  • у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
  • як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;
  • вибухонебезпечні предмети, їхні види та дії під час виявлення;
  • як надавати першу домедичну допомогу при кровотечах і вибухових травмах;
  • як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

Нагадаємо, волонтери швейцарської благодійної організації Free Ukraine (Вільна Україна) за підтримки ДСНС розробили мобільний застосунок MineFree ("Без мін").

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