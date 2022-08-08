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В Києві тимчасово призупинена оплата паркування на комунальних парковках

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В Києві тимчасово призупинена оплата паркування на комунальних парковках
Фото: Вечірній Київ

У столиці оплата паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс” тимчасово призупинена. 

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

“Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває”, - зазначили в КМДА.

Поки що інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування, але місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях.

Про відновлення плати за паркування столична влада повідомить киян завчасно.

Також КМДА нагадала, що на вулицях міста працюють “паркувальники”-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про них треба повідомляти поліцію. 

Нагадаємо, столична влада виділила 600 млн гривень на відновлення 11 житлових будинків та низки об’єктів соціальної інфраструктури, які зазнали руйнувань через російські обстріли. 

 

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