В Києві тимчасово призупинена оплата паркування на комунальних парковках

У столиці оплата паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс” тимчасово призупинена.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

“Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває”, - зазначили в КМДА.

Поки що інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування, але місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях.

Про відновлення плати за паркування столична влада повідомить киян завчасно.

Також КМДА нагадала, що на вулицях міста працюють “паркувальники”-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про них треба повідомляти поліцію.

Нагадаємо, столична влада виділила 600 млн гривень на відновлення 11 житлових будинків та низки об’єктів соціальної інфраструктури, які зазнали руйнувань через російські обстріли.