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В тимчасово окупованому Мелітополі чути вибухи, - Федоров

Що саме вибухає, наразі невідомо.

В тимчасово окупованому Мелітополі чути вибухи, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Сьогодні ввечері, 8 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

“Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів”, - написав Іван Федоров.

 

Нагадаємо, минулої ночі Збройні сили України завдали удару по пунктах тимчасової дислокації російських окупаційних військ на промислових майданчиках у Мелітополі. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів.

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