В тимчасово окупованому Мелітополі чути вибухи, - Федоров

Що саме вибухає, наразі невідомо.

Сьогодні ввечері, 8 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів”, - написав Іван Федоров.

Нагадаємо, минулої ночі Збройні сили України завдали удару по пунктах тимчасової дислокації російських окупаційних військ на промислових майданчиках у Мелітополі. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів.