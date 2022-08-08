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Ірпінь відвідала в.о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані

Раніше мер Ірпеня зустрічався з пані Фоуані в Брюсселі наприкінці червня.

Ірпінь відвідала в.о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані
Фото: Facebook Олександра Маркушина

В.о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані відвідала Ірпінь у Київській області Вона була вражена масштабами руйнувань, яких завдали місту російські війська.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. 

Він розповів, що Манал Фоуані сильно перейнялася питанням екологічності й правильної переробки зруйнованих будівель, які підлягають демонтажу. Зокрема, вона запропонувала механізми співпраці з міжнародними організаціями для дотримання всіх необхідних екологічних норм. 

Також разом із нею до Ірпеня приїхала команда фахівців із різних напрямків, які можуть принести користь Ірпіню, і з якими вже починається співпраця.

Зокрема, вони пообіцяли допомогти у напрацювання корисних контактів для відновлення мікрорайону житлового комплексу “Ірпінські липки”. 

“Я вражена масштабами руйнувань. Коли на зустрічі у Брюсселі дивилася фото і відео, то й не думала, що все настільки страшно”, - навів Олександр Маркушин враження Манал Фоуані.

Нагадаємо, американська акторка Джессіка Честейн відвідала Київську область, зокрема побувала на місці зруйнованого російськими військами житлового комплексу в Ірпені. 

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