На Харківщині відновили роботу підстанції, зруйнованої російськими обстрілами

Була загроза затоплення шахти каналізаційно-насосної станції, що могло призвести до тяжких екологічних наслідків.

У Чугуївському районі Харківщини енергетики відновили роботу підстанції, яку пошкодили російські загарбники.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Майже дві тисячі споживачів отримали електроенергію.

До цього на підстанції через ворожі обстріли було зруйновано енергетичне обладнання, загорілося трансформаторне мастило.

"Знеструмлений енергооб'єкт залишив без світла частину селища Есхар. Виникла загроза затоплення шахти каналізаційно-насосної станції, що могло призвести до тяжких екологічних наслідків", - розповіли в ОВА.

Ремонтні роботи проводили під обстрілами. В адміністрації наголосили, що жоден працівник обленерго не відмовився від виконання своїх службових обов'язків.

Нагадаємо, днями через пошкодження ліній електропостачання 74 населені пункти Запорізької області залишилися без світла.

За інформацією Міненергетики, через бойові дії було знеструмлено майже 740 населених пунктів.